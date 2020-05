Tamponi: Il tema tiene banco, i dubbi etici dovranno essere risolti

DUBBI ETICI

Resta delicato anche il tema dei tamponi, visto che continuano a scarseggiare. Toccherebbe al governo dare il via libera ai club per approvvigionarsi di quelli necessari. Mentre le stesse società si sono impegnate a pagare per un corrispettivo fino a 5 volte superiore, lasciando il resto dei tamponi a disposizione della cittadinanza. Nemmeno questa mossa, però, sarebbe sufficiente per eliminare i dubbi di natura etica sull’operazione. La validazione dei test molecolari, da aggiungere ai test sierologici, con conseguente sostituzione del tampone, potrebbe risolvere il problema, ma i tempi per arrivare a questo step non sono ancora chiari. Fonte: CdS