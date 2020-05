L’assegnazione dello Scudetto non è fondamentale: Vuoto in almanacco?

VUOTO NEGLI ALMANACCHI

L’unico verdetto, o meglio titolo, che con ogni probabilità non verrebbe assegnato è lo scudetto. Non è fondamentale, nel senso che non incide sulla nuova stagione, ragion per cui eventualmente sarà in fondo alla scaletta delle decisioni da prendere. Il fatto che la Juventus abbia già fatto capire di non essere interessata ad un tricolore a tavolino, e il messaggio è stato già recapitato in Federcalcio, fa ipotizzare che, nel caso, resterà un vuoto negli almanacchi. Da capire, però, se le scelte degli altri campionati possano influenzare le decisioni. La Francia, ad esempio, che ha appena decretato lo stop definitivo della stagione ha prontamente assegnato il titolo al Paris Saint-Germain. E il Belgio dovrebbe seguire l’esempio. L’Olanda, invece, ha preferito lasciarlo vacante. Fonte: CdS