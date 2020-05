Anche in Sardegna si potrà tornare ad allenarsi, ma il Cagliari aspetterà

Anche in Sardegna è stato dato il via libera alla ripresa degli allenamenti individuali. Proprio come in Emilia-Romagna. Ma il Cagliari aspetterà ancora. Stasera la società rossoblu ha preso atto, positivamente, della disponibilità del governatore Solinas al primo passo per riprendere. Ma lunedì comunque non ha previsto allenamenti. Perché aspetta maggiore chiarezza sul protocollo sanitario e sulle questioni legate a responsabilità giuridiche e alla questione legata ai contratti.