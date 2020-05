Padovan: “Spadafora è un incompetente, sono addolorato e pessimista”

Giancarlo Padovan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Spadafora è incompetente perché non conosce lo sport in generale ed il calcio in particolare. E’ un Governo pauroso perché ha paura della rivolta demagogica, frutto di ignoranza, visto che il calcio professionistico traina lo sport. E’ arrivato il momento di parlare a chiare lettere anche del Governo, non solo del Ministro. Non sono soddisfatto neppure delle risposte di Conte, ha una visione ristretta dello sport. E’ necessario riaprire lo sport di vertice e quello di base, con le dovute precauzioni, senza paure quali altri Paesi non hanno. Ieri il Colonia ha registrato 3 giocatori positivi, non hanno terminato gli allenamenti, ma hanno isolato i positivi. Questo vuol dire convivere con il virus, accettare che qualcuno ancora si ammali. Ho contato 3 Regioni con presidenti del PD che vuole fare qualcosa di diverso da ciò che dice il Governo. Il calcio è lavoro ed il lavoro dopo la salute è la priorità che cerchiamo di rispettare. Secondo me non si giocherà, alla fine il Governo si prenderà una responsabilità del genere. Oppure al primo positivo si tornerà al punto di partenza senza giocare più, sono addolorato ma sono molto pessimista. Veramente c’è qualcuno che pensa di riprendere a Settembre? Non cambierà niente”.