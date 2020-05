Nikola Maksimovic a Sky: “Sono fiducioso per il ritorno al calcio giocato. Con Gattuso instaurato un ottimo rapporto”

Nikola Maksimovic è rimasto a Napoli, ha lasciato andare la famiglia in Serbia, eccolo ai microfoni di Sky Sport:

“Fortunatamente sto bene, sono a casa e rispetto le regole. So che è un momento difficile per tutto il mondo. E anche per il calcio, ci siamo dovuti adattare a un nuovo ambiente di allenamento“. Per ora sempre individuale, principalmente tra le mura di casa. “La condizione fisica resta buona”, spiega Maksimovic. “Seguo il programma che ci mandano i nostri preparatori e ci coordiniamo con loro dopo ogni allenamento.Oltre alla famiglia mi manca tanto il calcio giocato, gli allenamenti e le partite vere, soprattutto in questa città, che vive solo per questo sport. Anche quando vai a prendere un caffè al bar e ti metti a parlare di tutt’altro, dall’altro tavolo ti fermano subito: ‘Uagliò, allora sabato vinciamo?’Queste sono le piccole cose che mi mancano di più“.