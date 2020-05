Montagliani,FIFA:”La situazione è complicata perché in questo le decisioni si prendono di giorno in giorno”

Il vicepresidente della FIFA e presidente della CONCACAF (confederazione calcistica centro-nordamericana) Victor Montagliani è intervenuto a Radio Sportiva:

“Stiamo seguendo il dibattito che c’è in Italia sulla ripresa della Serie A. Siamo coscienti che queste sono decisioni che devono essere prese a livello domestico: per la prima volta nella vita del calcio moderno forse non è il calcio che decide, ma sono i governi o i responsabili della sanità a decidere di giocare. Noi seguiamo e aiutiamo dove possibile. A livello decisionale ci sono tre livelli: quello domestico sui campionati, di confederazione sulle coppe, e internazionale sulle competizioni delle Nazionali. La situazione è complicata perché in questo le decisioni si prendono di giorno in giorno, di settimana in settimana”.