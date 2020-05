Monti: “Bisogna guardare più i Tommaso Starace che i Cristiano Ronaldo”

Oggi, su Radio Marte, è intervenuto Gianluca Monti, giornalista Gazzetta Dello Sport, ecco le sue parole: “Allenamenti anticipati per Napoli e Romagnole? Ma in realtà può rappresentare un piccolo vantaggio, però penso che tutti i giocatori di Serie A si siano tenuti in forma, quindi non credo cambi tantisimo. La Lombardia e il Nord Italia possono essere un problema perchè là il virus è forte e Milan, Inter, Atalanta, Juve Brescia e Torino potrebbero giocare in campi neutri. Piscine e palestre? Ci sarà da aspettare perchè sono considerati centri di possibili focolai. Gli sport a porte chiuse come Basket e pallavolo avranno tempi più lunghi di quelli che si svolgono all’aria aperta. Il calcio comunque è importantissimo, perchè non si deve guardare solo Cristiano Ronaldo, ma si deve guardare più Tommaso Starace, perchè c’è gente che vive normalmente di calcio”