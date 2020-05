Liverpool, titolo ad un soffio, ma nessuna festa ad Anfield

La Premier vuole ripartire, questo sembra ormai evidente e sta valutando modi e tempi. In testa alla classifica c’è il Liverpool, pronto a tornare sul tetto d’Inghilterra dopo 30 anni e con un vantaggio enorme sulla seconda in graduatoria. Certo, i Reds pensavano di festeggiare in maniera diversa il ritorno alla conquista della Premeir dopo tanto tempo, si può solo immaginare cosa sarebbe diventato, per l’occasione, il leggendario Anfield, invece…Secondo quanto riportato dal Mirror di questa mattina in caso di vittoria del titolo, con la stagione che sarebbe dunque ripartita e conclusa, i Reds non sarebbero incoronati campioni insieme ai propri tifosi, in casa, perchè le ultime indiscrezioni sulla ripresa parlano di campi neutri per disputare le sfide che restano.