L’ex azzurro Maggio sta con Gravina: «Riapriamo il calcio»

Christian Maggio grida con forza sulla sua pagina Instagram la voglia di tornare a giocare, affianca il presidente Gravina nella battaglia di non veder soccombere il calcio contro un avversario insidioso e subdolo e contro chi si è già arreso. «L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e far capire che dobbiamo iniziare a convivere col virus». Il suo appello via web diventa un mantra per i giocatori giallorossi: lo “copiano” in tanti e lo pubblicano anche sulla loro pagina Instagram: si accodano Caldirola e Hetemaj, Insigne e Improta, Montipò e Del Pinto.

PRESA DI POSIZIONE

Un discorso fatto col cuore. A tratti una requisitoria contro chi non vuole che il calcio riprenda: «Noi vogliamo tornare in campo, siamo professionisti e viviamo per questo… regalare ai nostri tifosi la gioia di partecipare, emozionarsi per la nostra maglia, maglia che qualcuno vuole toglierci per qualche gioco politico oscuro». Parole dure che fanno il paio con quanto fatto intendere dalla società qualche giorno fa, quando ha detto che è molto più sicuro allenarsi seguendo il protocollo della Figc, che lasciare scorazzare i giocatori nei parchi delle proprie città. «Noi ci siamo – scrivono ancora capitano e giocatori del Benevento – e vogliamo partecipare alla riapertura del nostro Paese, come tutti i lavoratori che nei prossimi giorni torneranno nel proprio posto di lavoro, non vogliamo sentirci diversi da chi è chiamato a tornare nelle fabbriche, negli uffici, nelle aziende anche correndo dei rischi».

APPELLO

“Superbike”, insieme agli altri giallorossi, mostrano di avere le idee chiare su quanto bisogna fare per salvare il calcio, senza che si rischi l’incolumità delle persone. La salute viene prima di ogni cosa, ma è anche il momento di far funzionare il cervello, non escludendo alcune categorie dalla ripresa generale: «Vogliamo tornare a essere il popolo che emoziona il Paese, vogliamo contribuire al ritorno verso la normalità… questo siamo chiamati a fare e questo vogliamo fare. Lo chiediamo tutti insieme: aiutateci tutti a chiedere al Governo di farci riprendere gli allenamenti e poi tornare a giocare».

Fonte: CdS