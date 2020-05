La Liga fissa una data limite: restano 10 giornate da disputare

In Spagna la situazione è difficile. Il Paese iberico è stato colpito in maniera massiccia dal coronavirus, proprio come l’Italia. Lo sport, il calcio innanzitutto, la Liga, vuole però ricominciare. E’ stata fissata una data, un obiettivo: in campo entro il 28 giugno, così da poter disputare le dieci giornate che mancano alla conclusione del torneo. Oggi il quotidiano catalano ‘Sport’ apre con i volti di Leo Messi e Luis Suarez. “ Giochiamo !” a testimoniare la volontà dei calciatori. Il giornale si sofferma sui passi in avanti fatti negli ultimi giorni da Lega e Federazione spagnola per la ripresa delle attività. “ Via libera – si legge – per i test e per gli allenamenti individuali. L’obiettivo è tornare a giocare entro il 28 giugno, data limite per disputare le ultime undici giornate”.