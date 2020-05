Giordano: “Giocatori privilegiati? La gente deve guardare tutto l’indotto”

Oggi, su Radio Marte è intervenuto Bruno Giordano, ex Napoli, ecco le sue parole: “I calciatori sono pronti a ripartire, le istituzioni vogliono frenare, per vedere a inizio Giugno come è la situazione. Giocatori privilegiati? La gente deve guardare anche le persone come i magazzinieri, le segreterie e tutto l’indotto, non bisogna essere ciechi. Romane come Napoli e le Romagnole? Si, dovrebbe essere scontato, anche perchè se si può entare nei parchi, non vedo perchè dei calciatori suddivisi in 2 campi non possono allenarsi. Le 5 sostituzioni? Ci può stare, ma senza fermare il tempo, con max 3 stop a squadra.”