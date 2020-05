La FIGC punta a risolvere il problema protocollo per la ripresa

RAPPRESENTANTE MEDICI SOCIALI

E’ chiaro che il passo in avanti sul protocollo il Governo se lo aspetta dalla Lega. Avrebbe il significato di una dimostrazione di buonsenso. Perché deve far capire la volontà di adeguarsi a una disposizione dell’esecutivo. E comunque il protocollo per la ripresa degli allenamenti servirà, in attesa di dedicarsi a quello per le partite (la commissione medica della Figc non si è più riunita perché manca il rappresentante dei medici della A, dopo le dimissioni di Tavana del Torino: forse oggi durante l’Assemblea l’elezione, con Nanni del Bologna favorito). Che sia subito o ad agosto, il problema protocollo insomma va risolto, fermo restando che il rischio zero non esisterà fino a quando non ci sarà un vaccino. Fonte: CdS