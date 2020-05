Servono le date prima di pensare alle licenze nazionali

LICENZE NAZIONALI

Ad ogni modo, l’incertezza assoluta sulle date frena anche altre decisioni. Ieri, ad esempio, in occasione della riunione settimanale tra tutte le componenti federali si è parlato delle licenze nazionali, ovvero i requisiti che le società devono rispettare per garantirsi l’iscrizione ai nuovi campionati. L’emergenza obbliga ad un’attenuazione delle norme attualmente in vigore, ma il quadro ancora non è completo. Le linee guidate dettagliate verranno esaminate in occasione del Consiglio federale di venerdì prossimo. Ma, come premesso, senza date, non si procederà con l’approvazione. Fonte: CdS