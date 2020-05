F. Cannavaro: “Napoli? Magari! Non c’è mai stata la possibilità di tornare!”

Quel Napoli era in emergenza. Economica. Aveva l’acqua alla gola e doveva cedere. Fabio Cannavaro ne era un talento indiscusso ed aveva mercato. Ora l’ ex difensore è tecnico del Guangzhou E., e, durante una diretta Instagram ha parlato anche della sua “voglia” di Napoli e di Serie A. “Allenare in Italia? Mi piacerebbe, è normale. Da quattro anni sto sul campo, sicuramente mi sento più pronto, riesco a parlare con i giocatori, riesco a farmi capire nonostante la lingua. Ho il mio staff e le mie idee, questo è molto importante”. Ha poi aggiunto. “Napoli? È sempre stata la squadra del mio cuore. Purtroppo ho fatto poche partite per problemi societari, mi dovettero vendere e dopo non c’è stata più la possibilità di ritornare. Hanno detto che De Laurentiis non mi voleva, che io non volevo andare, cazz…perché non c’è mai stato un contatto vero e proprio. Il Napoli adesso ha un grande allenatore. Sono di Napoli, vivo a Napoli, la mia famiglia è di Napoli. A chi non piacerebbe allenare il Napoli? Spero di fare il mio percorso e di farmi trovare pronto, questo è quello che mi interessa per adesso”.