Del Genio: “Allenarsi sì, ma giocare sarà complicato. Sarebbe opportuno…”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, di una possibile ripresa del calcio: “Per gli allenamenti ci sono poche difficoltà e quasi tutti i club di un certo livello sono in grado di superarle facilmente. Giocare le partite, invece, sarà più complicato, ma adesso bisogna allenarsi. Non sarebbe più opportuno non stravolgere la regolarità dei campionati e ripartire, anche tra tre mesi, ma da dove i campionati si sono fermati?“.