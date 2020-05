D’Amico, agente: “Gattuso? Ha emulato quanto fatto di bene al Milan “

Intervenuto su Radio Marte, il procuratore sportivo Andrea D’Amico, parla del futuro di Gattuso: “Credo che abbia fatto tutto quello che gli è stato chiesto. Ha ripetuto quanto fatto al Milan: è arrivato in una squadra in crisi d’identità. Ha adottato lo stesso copione nel Napoli, dove la situazione era anche più complicata. Sono convinto che avrà una grande carriera da allenatore. Le opzioni sul contratto erano state poste in vista di una stagione regolare, adesso non hanno neanche molto senso. Vediamo cosa accadrà con questi campionati, se ci fosse lo stop, i ricorsi giuridici sarebbero molti. Non c’è neanche un precedente. Sarebbe una scelta giuridica nuova. I protocolli? Neanche il tampone è sicuro al 100%, allora non possiamo bloccare tutto, lo dicono gli scienziati e non certo io”.