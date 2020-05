Come sempre, da quando è in circolazione la pandemia Coronavirus, ci sono gli aggiornamenti del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sui dati ed oggi non sono positivi. Nelle ultime 24 ore i deceduti sono 474, meno 39 persone in terapia intensiva, mentre i pazienti guariti sono nelle ultime 24 ore: 1665

Deceduti – 474

Terapie intensive – meno 39

Pazienti guariti – 1665

Pazienti malati – meno 239

La Redazione