Chiariello:” In Inghilterra il Governo è favorevole alla riapertura, idem in Spagna”

Le parole di Umberto Chiariello a Radio Punto Nuovo:

“In Europa non c’è solamente Ceferin, ma un sistema di poteri abbastanza chiaro. Le maggiori leghe sono i principali azionisti e riferimenti della UEFA, addirittura i club più importanti si sono creati le loro organizzazioni. Tebas sta facendo i complimenti a Dal Pino e De Siervo per come stanno agendo nell’emergenza. Le parole di Agnelli di ieri sono fortissime, le parole di Tebas sono fortissime. In Inghilterra il Governo è favorevole alla riapertura, idem in Spagna, anche la Bundesliga va verso la ripartenza. Il fatto che ci siano casi non vuol dire che un sistema intero non riparte, non possiamo chiuderci come la fase 1″.