Chiariello: “In questo momento Aurelio De Laurentiis ha 12 rose spinose”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Oggi mi rifaccio ad un articolo di CalcioNapoli24 di Gaetano Pantaleo e faccio una parafrasi: “Ad una bella signora si regalano 12 rose”. Attualmente De Laurentiis ha delle rose con tante spine: innanzitutto i rinnovi di Mertens e Callejon. Poi c’è Milik che ha tanti pretendenti, di Zielinski non ne parliamo dalla clausola per l’estero alle multe. Poi ci sono i desaparecidos: Llorente e Lozano. Allan e Koulibaly, l’oro di Napoli a chi andranno? Maksimovic, Ghoulam, Hysaj ed infine la più spinosa: Meret. Incedibile per De Laurentiis, ragazzo che ha bisogno di un faccia a faccia con Gattuso e di tanta fiducia”.