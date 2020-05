Bundes – Tre calciatori positivi in Germania ma gli allenamenti non si fermano

Il Colonia, che ieri ha cominciato a testare giocatori e dipendenti, ha dichiarato di aver avuto tre tamponi positivi. Non è un colpo per la ripresa della Bundesliga, visto che era già stata messa in preventivo la possibilità di non avere tutti i test negativi, infatti “i programmi di allenamento continueranno”. “Le tre persone sono asintomatiche – ha spiegato la società tedesca con un comunicato stampa – e sono state messe in quarantena domiciliare per 14 giorni. Sono tutti in ottime condizioni”. Per una questione di privacy non sono stati resi noti i nomi, ma in ogni caso sembrerebbe si tratti di due calciatori e di un fisioterapista. In ogni caso domani il Colonia tornerà in campo per la preparazione in vista di un possibile ritorno in campo. La decisione definitiva verrà presa il 6 maggio.Fonte: mattino.it