Belotti e Sirigu, il Napoli c’è sempre, ma il Torino fa muro

Sono due perni del progetto granata, ma entrambi sono stati molto spesso accostati al Napoli. Si tratta di Andrea Belotti e Salvatore Sirigu. Tuttosport fa sapere che l’interesse azzurro permane, ma va a scontrarsi con la linea stabilita dal club di Cairo che è quella di blindare i due pilastri. Per il bomber ex Palermo bisogna proseguire un discorso già intavolato tempo fa, così come per il portiere della Nazionale. Oltre al Napoli, su entrambi ci sono anche gli occhi del Milan.

Infatti il Diavolo potrebbe, cedendo Donnarumma, avere i fondi per tentare l’assalto ai due calciatori granata. Proprio il Gallo era stato un pallino del Milan. Ma la valutazione di 100 milioni del presidente Urbano Cairo aveva fatto morire la trattativa prima che potesse effettivamente decollare.