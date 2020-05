Tommasi è stato chiaro: I giocatori sono pronti ad allenarsi

Aic: giocatori pronti ad allenarsi seguendo protocolli adeguati

L’idea resta sempre la stessa: cominciare in modo individuale il 4 maggio e poi in gruppo dal 18. Il messaggio è forte e chiaro, i calciatori intendono tornare a giocare. Nella giornata di ieri si è riunito il direttivo dell’associazione italiana calciatori, in collegamento telematico con i rappresentanti dei giocatori di serie A, B, C, dilettanti e calcio femminile, per ribadire il concetto che da martedì scorso il presidente Damiano Tommasi sta portando avanti nelle sue interviste pubbliche e nei colloqui con i vertici del calcio: i giocatori sono pronti a tornare ad allenarsi.

Per permettere che ciò accada sarà necessario sistemare il protocollo e renderlo ad hoc. Come quello che seguono gli atleti di sport individuali, da applicare per quelli collettivi ed estenderlo per le prossime settimane. L’auspicio di Tommasi e che presto sia fatta chiarezza sulle condizioni per tornare in campo, in modo graduale, con i giocatori che potranno cominciare ad allenarsi in modo individuale nei centri sportivi dei vari club a partire dal 4 maggio. La speranza è che il Governo possa tornare sui propri passi e modificare il protocollo che per ora non è stato ancora validato. L’idea è sempre la stessa, cominciare in modo individuale il 4 maggio e poi iniziare il 18 con allenamenti di gruppo, successivamente tornare a giocare a giugno, ma sulla ripresa del campionato c’è ancora un grosso punto interrogativo. Fonte: CdS