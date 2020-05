ADL vuole trattenere Meret: ne parlerà con Gattuso

Il titolare, a prescindere da qualche “concessione” fatta ad Ospina, era lui, Alex Meret. Le cose sono cambiate con l’arrivo di Gattuso alla guida del Napoli. Il tecnico ha preferito spesso l’esperienza di David Ospina affermando che la capacità di controllare il pallone con i piedi del colombiano la ritiene elemento importante per il suo calcio. Questo, come era prevedibile, non ha fatto piacere all’ ex portiere della Spal ed ha dato un minimo di coraggio alle altre squadre per “sondare” Meret. Lo ha fatto il Milan, che potrebbe perdere Donnarumma, in scadenza di contratto, ma DE Laurentiis non sorriderebbe all’ idea di privarsi del talento friulano. Per fare cassa, il patron azzurro, pensa da tempo alla cessione di un solo big: Kouliblay. Per far vacillare ADL e farlo rinunciare a Meret, dovrebbe arrivare un’ offerta notevole, intorno ai 35-40 milioni di euro ed inoltre, il presidente avrebbe in programma di discutere proprio del portiere nel prossimo incontro con Gattuso. Lo riporta Tuttomercatoweb.