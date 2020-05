UEFA: “La settima classificata in Europa League”

La UEFA ha annunciato con un comunicato ufficiale che, nel caso in cui non venissero portati a termine i campionati, la settima classificata accederà di diritto alla prossima edizione dell’Europa League, il comunicato ufficiale:

«Per l’entrata in Europa League 2020/21, in caso un’associazione nazionale termini prematuramente, per ragioni legittime, una coppa nazionale e, di conseguenza, non possa determinare il vincitore per meriti sportivi, in applicazione del regolamento della competizione, il club non qualificato di classifica migliore di un campionato nazionale sarà qualificato».