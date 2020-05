TV LUNA – Il Napoli tornerà ad allenarsi a Castel Volturno. Ecco le norme del protocollo

Nonostante che oggi sia il Primo Maggio, festa dei lavoratori, è una giornata importante di notizie e che riguarda il Napoli. Il collega di Tv Luna Carlo Alvino su twitter aggiorna in tempo reale sul club azzurro e con i vari passaggi da rispettare in piena pandemia. “Ora è ufficiale. Si riaprono le porte di Castel Volturno per gli allenamenti del Napoli. Tempi tecnici permettendo Gattuso ed i suoi torneranno prestissimo a lavorare sui campi del centro tecnico casertano. Protocollo UK ritorno agli allenamenti. Fase 1. Calciatori al campo con auto proprie già vestiti per allenarsi. Scarpini da calzare in campo. A fine allenamento cambio maglia, senza doccia nello spogliatoio e ritorno a casa”.

La Redazione