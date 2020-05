Tra il Napoli e Gattuso c’è sempre più voglia di guardare al futuro

Ieri è scaduta la clausola per la quale mister Gennaro Gattuso avrebbe potuto andare via dal Napoli per accasarsi su un’altra panchina, però quest’opzione non è mai stata presa in considerazione dall’allenatore calabrese. In teoria ci sarebbe quella dell’8 Giugno dove il club azzurro potrebbe dire addio al tecnico dei partenopei, come riporta “il Mattino”, ma anche in questo caso non ci saranno colpi di scena. Le parti in questione vogliono andare avanti, senza alcun tentennamento, ma naturalmente va messo nero su bianco. Al momento non è semplice trovare il giorno per incontrarsi, vista la pandemia, ma quando ci fu l’occasione, si iniziò un discorso sul futuro. L’obiettivo per la prossima stagione sarà quello di ringiovanire la rosa, ma al tempo stesso di rendere la squadra competitiva. Mister Gattuso ha già fatto sapere che i punti fermi per la prossima stagione saranno Zielinski e Fabian Ruiz, oltre che Mertens, ma per queste vicende De Laurentiis si sta muovendo in prima persona attraverso i vari contatti con i loro agenti.

La Redazione