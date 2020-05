Spadafora:”Il mio augurio è che tutti possano tornare al proprio lavoro il prima possibile ed in condizioni di sicurezza”

Queste sono le parole rilasciate dal Ministro dello Sport,Vincenzo Spadafora, sul proprio profilo Facebook :

“Buon primo maggio a tutti”

Penso ai tanti giovani che hanno modificato in maniera radicale la loro vita, impossibilitati a frequentare le aule scolastiche o universitarie. Plaudo alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, in particolare quelli del Servizio Civile, che si sono messi a disposizione del Paese per aiutare chi è più in difficoltà.

L’Italia che verrà, avrà bisogno di tutta la loro forza, la loro capacità di immaginare scenari diversi, basati anche sulle nuove tecnologie che in questi giorni ci hanno permesso di restare uniti, anche se distanti. Il mio augurio è che tutti possano tornare al proprio lavoro il prima possibile ed in condizioni di sicurezza.

E in questa giornata in cui, per chi come me ricopre un ruolo di Governo, è doveroso essere a lavoro, ringrazio tutto il mio staff che mi sta supportando in modo eccellente mettendo al primo posto l’interesse del Paese”.