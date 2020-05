Serie B – Balata: “Eviteremo contenziosi schizofrenici”

«Crisi devastante Ma concludere il campionato strada maestra»

ROMA – «Stiamo attraversando una crisi economica mai vista dal dopoguerra, abbiamo chiesto l’attuazione di presidi per la messa in sicurezza e che si ispirano al decreto governativo del 18 marzo. Si tratta di presidi fondamentali per far sì che il sistema calcio possa superare questo terribile momento». Così Mauro Balata, presidente della Lega B, parlando di ripresa del campionato, regole, sostenibilità del sistema e della B.

«Nel calcio si vince e si perde sul campo. Guai ad abbandonare il merito sportivo. Finché ci sarà la possibilità di portare a termine il campionato, bisognerà provarci: eviteremo contenziosi schizofrenici. La nostra idea è cercare ogni tipo di soluzione per garantire la regolarità dei campionati nella massima sicurezza possibile dato che l’emergenza è devastante – ha aggiunto – In B abbiamo bisogno di aiuti anche economici per mettere in atto i protocolli», ha sottolineato Balata. Poi rispondendo alla domanda sulle alternative ipotizzate tra cui quella delle due promozioni tra A e B, ha spiegato: «Da giurista ribadisco che le regole non possono essere cambiate in corsa». Fonte: CdS