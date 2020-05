Le squadre di A premono sul ritorno delle sponsorizzazioni del betting

CHE PERDITE

I problemi economici, comunque, non spariranno e la riunione di ieri dei responsabili dei ricavi delle venti società di A lo ha chiarito. Il calcolo totale delle perdite solo delle sponsorizzazioni, del marketing e del ticketing è di 350 milioni e il ritorno delle sponsorizzazioni del betting darebbe una grande mano in termini economici. Peccato che a riguardo finora il governo si sia opposto. E poi la trattativa con gli spogliatoi per il taglio degli stipendi: se il campionato non riprenderà, per la A farà fede la decurtazione di 4 mesi annunciata all’unanimità un mese fa. Già, ma quanti giocatori la accetteranno? Nessuno… Fonte: CdS