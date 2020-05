Serie A, in caso di stop quali sarebbero i verdetti?

Si riprende o No? È questa la domanda che in Italia si chiedono i tifosi sul proseguo della Serie A. In Francia è stato annunciato lo stop del campionato, cristallizzando la classifica al momento dello stop ed assegnando il titolo al Psg. Per le qualificazioni in Europa si è utilizzato il criterio della media punti portando alla retrocessione Amiens e Tolosa, il quale ha annunciato ricorso. L’edizione odierna di Repubblica scrive che se venisse utilizzato lo stesso metodo in Serie A, i verdetti sarebbero:

Juventus, Lazio, Inter ed Atalanta in Champions. Il Napoli in Europa League con Roma ed Hellas.