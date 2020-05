Quique Setien (all. Barcellona): “Fabian Ruiz è un giocatore di livello straordinario”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il tecnico dei blaugrana Quique Setien parla di mercato e degli obiettivi degli spagnoli. “L’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez? Quando i calciatori sono forti, è difficile dire che non ci interessa, però in questo momento che il calcio è fermo, ogni giorno escono nomi diversi. Immagino che mi chiederete anche di Fabian Ruiz. Io l’ho allenato quando ero al Betis Siviglia e già allora capii che era forte, di un livello straordinario”.

La Redazione