Prof. Paolo Ascierto: «Sì alla ripartenza  a porte chiuse»

In un forum sui canali social de Il Mattino, Paolo Ascierto, oncologo e ricercatore in prima linea contro il coronavirus, ha espresso parere favorevole alla ripartenza del calcio: «Di sicuro non possiamo permettere alla gente di andare allo stadio, è un rischio enorme – ha risposto alla domanda di Claudia Mercurio – Ma il calcio oggi servirebbe anche per garantire uno svago alla gente. Se si dovesse ripartire, i calciatori andranno messi in sicurezza, così come tutto lo staff. Gli eventuali infetti andrebbero subito isolati. Se siamo sicuri della loro negatività saremo più sicuri anche in campo». Fonte: CdS