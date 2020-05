La Premier vuole riprendere: Si aspetta la decisione della task force

I club della Premier League hanno ribadito la volontà di riprendere la stagione, senza però arrivare a una decisione definitiva. Le società inglesi hanno discusso a proposito delle modalità per la ripresa, dando l’assoluta priorità alla salute e la sicurezza di giocatori e staff. In Inghilterra vogliono tornare in campo per gli allenamenti e per completare la stagione, ma si aspetta il via libera del Governo britannico. Accogliendo favorevolmente la creazione di una task force governativa per la ripresa dello sport agonistico, che già stamattina ha tenuto una prima seduta.