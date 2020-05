Unidos x los Niños: Ospina sfida James Rodriguez

Anche da casa si può dare una mano. Lo sanno bene David Ospina e James Rodriguez, connazionali e compagni in campo con la maglia della Colombia e avversari per una notte, almeno ai videogiochi. I due si sono affrontati in una sfida a «Free Fire», nell’ambito dell’iniziativa benefica Unidos x los Niños indirizzata alla popolazione colombiana. Ad avere la meglio alla tv è stato James Rodriguez. Il centrocampista del Real che tanto piaceva anche al Napoli un anno fa, che ora potrà ricevere un premio in denaro per aiutare i bambini colombiani. «In queste situazioni di difficoltà e di crisi cerchiamo di dare una mano importante a chi ne ha bisogno, è il momento di aiutare anche i colombiani e soprattutto i bambini che sono il nostro futuro» ha commentato Ospina. Fonte: Il Mattino