Il Liverpool cerca un centrale: Reds pronti a fare follie per un azzurro

Anche il Liverpool in corsa per Kalidou Koulibaly. Jurgen Klopp deve sostituire Matip il prossimo anno e, approfittando dell’emergenza coronavirus, sembra voglia tuffarsi nella rincorsa al centrale azzurro superando la concorrenza dei due club di Manchester che già da tempo lo seguono. Il manager tedesco, secondo quanto riportato da Daily Mirror, vuole comporre una coppia da sogno con Koulibaly e Van Dijk, confermatosi il miglior centrale in Premier League negli ultimi due anni. Il Napoli fuori dalla Champions della prossima stagione sarebbe il motivo numero uno per cui Koulibaly può dire addio all’azzurro e approdare in Premier tra un anno. Fonte: Il Mattino