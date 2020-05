La Juventus e Andrea Agnelli non vogliono lo scudetto di “cartone” come l’Inter

Le prossime settimane saranno decisive per il destino del calcio italiano, ma la sensazione è che si potrebbe anche cristallizzare la classifica, ma senza assegnazione dello scudetto. Idea che gradisce la Juventus e il suo presidente Andrea Agnelli. Anzi il patron dei bianconeri mette like sull’argomento in questione e aggiunge: “Noi non siamo l’Inter”. Anche in tempo di pandemia non mancano le frecciate.

La Redazione