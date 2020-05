In caso di “stop” le TV dovrebbero pagare ugualmente i club

In Francia varrà la classifica maturata fino al momento dello stop. Se così dovesse succedere anche in Italia, le posizioni vedrebbero Juventus, Lazio, Inter e Atalanta in Champions League. Roma, Napoli ed Hellas Verona in Europa League. Questo in virtù della media punti stagionale.

Ma il fulcro del discorso è un altro e riguarda i pagamenti delle televisioni. Il quotidiano La Repubblica affronta l’argomento. Secondo quanto viene spiegato, i broadcaster televisivi sarebbero obbligati a pagare l’ultima tranche di diritti tv ai club – con alcune società che hanno già impegnato la cifra – qualora il Governo decidesse di fermare definitivamente la Serie A di questa stagione. Una situazione che ovviamente potrebbe generare altre tensioni ma che potrebbe risultare inevitabile in base al contesto attuale.