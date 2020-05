In attesa del campo, il Napoli non si ferma con la solidarietà

Il Napoli, come ha confermato ieri a Radio Kiss Kiss, Mario Rui, gli manca il terreno di gioco, l’ultima partita è a fine Febbraio contro il Torino, ma non si ferma per la solidarietà. Ieri il club azzurro ha deciso di comune accordo con i vari sponsor, di consegnare ben 10 tonnellate di generi alimentari alle famiglie bisognose. Altri episodi da rocordare sono ben 8 ventilatori al Pasquale da parte di De Laurentiis, le mascherine di Ghoulam, consegnate in piazza alla gente di Napoli, ma anche Insigne, Koulibaly, Mertens, e di esempi ne potremmo fare altri. Il club partenopeo come sempre scende in campo per la beneficenza, i tifosi sanno che possono contare sui loro beniamini, in attesa di tornare ad acclamarli di nuovo sul campo, però qui sarà la scienza a dire la sua.

La Redazione