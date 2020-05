Gattuso-Napoli, De Laurentiis potrebbe esercitare una clausola

Il Napoli pensa al futuro con la conferma di Rino Gattuso come allenatore. Secondo l’edizione odierna de il Mattino, il tecnico è una delle certezze nel Napoli per il presente ed il futuro del club. Il mister dal canto suo ha deciso di non esercitare la clausola (scaduta ieri) che gli avrebbe permesso di liberarsi pagando una penale. Il presidente De Laurentiis avrebbe il diritto si esercitare la causola l’8 giugno, ma si fida della sua scelta fatta a gennaio, stima Gattuso e i suoi metodi di allenamento, e quindi non interromperà il rapporto anticipatamente.