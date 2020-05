Meglio fermare la Coppa Italia: La Serie A lavora sul nuovo protocollo

L’assemblea Oggi i club si confrontano

Viaggi, date e diritti tv il piano A resta giocare. La Lega vuole farsi trovare pronta Dall’Uefa arriva un suggerimento: meglio fermare la Coppa Italia.

Se il governo ieri ha aperto alla possibilità di imporre lo stop al campionato, la Lega non si ferma e oggi nel corso della sua assemblea presenterà un protocollo sulla ripresa del torneo (non sugli aspetti medici ma logistici) e un paio di bozze del nuovo calendario. Un chiaro, ennesimo, segnale per farsi trovare pronta qualora fosse possibile portare avanti la stagione.

VIAGGI E STADI

Si tratta di un documento più corposo rispetto a quello (di 40 pagine) preparato dalla Bundesliga per disciplinare i viaggi in pullman e in aereo, l’ingresso negli stadi delle squadre e delle altre persone ammesse, le procedure di sanificazione dei centri di allenamento e degli impianti, la preparazione dei terreni di gioco e la gestione delle relazioni con i broadcast e i media. Ci saranno regole chiare che esuleranno da quelle sanitarie. Senza queste ultime non sarà, però, possibile ripartire con le sedute anche individuali nei centri sportivi. Alcuni club tengono accesa la fiammella del 4 (la Figc ha chiesto aiuto al ministro Boccia…), ma almeno si augurano di poter iniziare il 14 gli esami in vista del 18. Fonte: CdS