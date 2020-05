ESCLUSIVA – Antonio Paolino (dir. Radio Bianconera): “Trattativa Juventus-Milik? Ecco come stanno le cose”

cose dando notizia ufficiale sul sito. La Juventus ad oggi non lo ha ancora fatto. A voi le conclusioni”.

Ieri la Lega calcio attraverso un comunicato si rimette alle decisioni del Governo per il ritorno all’attività agonistica. Come si dice meglio tardi che mai. “Sulla vicenda della ripresa del campionato, ogni giorno ho diverse sensazioni. A volte con ottimismo penso che si possa tornare a giocare, mentre in altri momenti credo non esistano le condizioni. Questo perché non si riescono a decifrare gli effetti della pandemia. Senza dimenticare che ogni presidente la pensa in una maniera diversa. Il comunicato della Lega Calcio è un segnale distensivo per cercare di trovare una soluzione unanime. Staremo a vedere. Una cosa è certa: quando si tornerà a giocare, campionato maschile o femminile, purtroppo nulla sarà come prima”.

La tua radio parla anche del calcio femminile. Ti aspettavi che il movimento prendesse piede nell’ultimo periodo? “Molti potranno criticare la Juventus, come purtroppo spesso succede, ma anche sul calcio femminile la società è arrivata prima delle altre. E’ certamente un fattore positivo visto che le ragazze stanno guadagnando la visibilità che meritano. Lo stesso vale anche per tutte le calciatrici delle altre squadre, anche perché è un movimento che sta prendendo piede. Di questo ne sono felice e mi auguro che si continui sulla strada del professionismo anche in campo femminile”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

