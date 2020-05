Emilia e Campania pronti a riaprire i loro centri sportivi dal 4 Maggio

Dal 4 Maggio alcune attività saranno pronte a ripartire, sempre con le dovute precauzioni, per il calcio invece c’è un’importante novità. Dall’Emilia Romagna del presidente della Regione Bonacini e dalla Campania con De Luca ci sarebbe la riapertura dei centri sportivi. A trarne vantaggio sarebbero Bologna, Parma, Sassuolo, Spal e il Napoli. Anche il calcio inizia a muoversi, anche se a piccoli passi. “È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”.

La Redazione