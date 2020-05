L’ultima rata dei diritti tv scatenerà contenziosi tra le parti

DIRITTI TV E LE LETTERE

Nell’assemblea di oggi il vero motivo del contendere saranno i diritti tv. Le fatture sono già state inviate ai broadcast e adesso c’è da decidere come comportarsi se da domani non arriveranno i pagamenti dell’ultima rata da Sky, Dazn e Img. La linea più oltranzista vuole passare subito la palla in mano agli avvocati (con lo stop imposto dal governo per cause di forza maggiore molti ritengono ancora più blindato e inattaccabile il contratto).

Quella più morbida parla della necessità di un dialogo con interlocutori che giocoforza saranno quelli che parteciperanno anche al prossimo bando per il triennio 2021-24. Con alcune tv il confronto è costante e per esempio Dazn e Mediaset ieri hanno fatto arrivare in via Rosellini due lettere nelle quale si dichiarano disposte a versare la loro ultima rata già il 15 giugno se per esempio il campionato riprenderà il 14. Fonte: CdS