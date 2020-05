De Laurentiis, rischia la minoranza, ma accarezza l’ipotesi playoff

De Laurentiis vuole riprendere la stagione, ormai è chiaro, ma il patron del Napoli rischia seriamente di trovarsi in minoranza in Lega Calcio. Lo si legge anche sulle pagine de Il Corriere del Mezzogiorno di oggi che analizza come, durante l’assemblea straordinaria prevista in mattinata, i pareri delle diverse società saranno, ancora una volta, diversi. Oltre a voler tornare in campo, Laurentiis avrebbe in mente anche il modo per farlo. Vorrebbe che si tenessero dei playoff per lo Scudetto e, di conseguenza, dei playout per la zona retrocessione, con modi e tempi da attuare e valutare quanto prima. Probabile che nel corso dell’ assemblea che si terrà in giornata si possa decidere un po’ del futuro prossimo del campionato di calcio italiano.