Secondo un’indiscrezione di Repubblica il tecnico azzurro Gattuso non avrebbe esercitato la clausola di svincolo dal Napoli. Motivo per cui il futuro dell’ex Milan sarebbe nelle mani di De Laurentiis. Il patron partenopeo avrebbe tempo fino al 10 giugno per risolvere in autonomia il rapporto col tecnico calabrese. Ma esonerare Gattuso costerebbe 600 mila euro alle casse azzurre.