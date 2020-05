Da Zielinski a Milik, il punto sulla questione rinnovi

Le pagine odierne de “il Mattino”, fa il punto sulla questione rinnovi in casa Napoli, con al momento una certezza, la permanenza di Gattuso per il prossimo anno. La trattativa quella più in stato avanzato è quella di Piotr Zielinski, dove in linea di massima gli accordi ci sono, c’è solo da mettere nero su bianco. Callejon? Il suo agente non ha chiuso le porte, ma novità impellenti non ci sono, piace al Real Madrid e al Valencia. Lo spagnolo ha postato un video con capelli lunghi e barba. Le situazioni più difficili da risolvere sono Mertens e Milik. Il belga non ha ancora trovato l’intesa con De Laurentiis, in più c’è il forte pressing del Chelsea e del suo allenatore Lampard. Infine Milik, manca l’intesa su ingaggio e soprattutto sulla clausola, piace a mezza Europa, dalla serie A, alla Premier League, fino alla Liga e alla Bundesliga. Tutti casi da risolvere per cercare di dare a mister Gattuso le certezze per la prossima stagione.

La Redazione