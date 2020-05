E’ un primo Maggio di lavoro per il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli che come sempre aggiorna in tempo reale sui dati della pandemia Coronavirus. Ecco i numeri in tempo reale.

Deceduti – 269

Pazienti guariti – 2304

Terapia intensiva – 116

Pazienti positivi – meno 608 nelle ultime 24 ore

La Redazione