CALCIO FEMMINILE – S. Menghini (dif. Verona): “Nessuno mi ha spinto a scegliere questo sport”

Attraverso i canali social dell’Hellas Verona le parole del difensore centrale dell’Hellas Verona Women’s Sofia Meneghini che dice la sua sulla pandemia e sul momento delle scaligere. Se mi sentite gridare, incitare la squadra, che sia in campo o che sia in panchina, lo faccio per motivare le mie compagne ma, in fondo, anche me stessa. Mio papà giocava a pallone, ma nessuno mi ha mai spinta a scegliere il calcio”.

La Redazione