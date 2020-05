Avv. De Luca Tamajo, il legale di molti azzurri: ” Questione multe in casa Napoli? Vi dico come potrebbe finire”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marcello De Luca Tamajo, avvocato di diritto sportivo ed ex dirigente del Napoli:

“Multe Napoli? Ci siamo sentiti con l’avvocato del Napoli senza trovare intesa sul collegio arbitrale. I legali delle parti avrebbero dovuto individuare un terzo arbitro, per il momento non ci sono passi avanti. Siccome sul tavolo ci sono una serie di elementi come rinnovo, riduzione degli stipendi, penso verrà posta la questione delle multe. Il mio auspicio è che si trovi una soluzione che non scontenti le parti, ma nel merito non posso entrare. Non è negli interessi di nessuno fare una guerra. Gattuso uomo giusto per il Napoli? Secondo me Gattuso è l’uomo adatto per quello che abbiamo visto fino ad oggi. E’ entrato col piede giusto risollevando lo spirito e portando il Napoli in una certa posizione con una grande impronta. Non c’è motivo di cambiarlo, sta facendo molto bene”.