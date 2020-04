Transfermarkt – Azzurri-Reds l’attesa  del successo che manca da tempo

C’è una “gara” in merito, con tanto di classifica da astinenza scudetto (stilata dal sito Transfermarkt), cioè per quei club europei di spessore che pazientemente attendono di aggiudicarsi un campionato. Ebbene, vi rientra anche il Napoli, che da quel 29 aprile 1990 – la cui ricorrenza s’è celebrata proprio ieri – non è più riuscito a cucirsi alcun tricolore sulla casacca (ossia il terzo della serie). Gli azzurri peraltro figurano in ottima compagnia, affiancati dal Liverpool di Klopp, digiunante dalla medesima annata e per ora in attesa di una Premier già messa in ghiacciaia (venticinque punti sul Manchester City), ma al momento cristallizzata anche da quelle parti. Azzurri e Reds dunque appaiati e preceduti nella speciale graduatoria (bisogna vantare almeno un’affermazione e 5 presenze da top4 nei campionati di riferimento dell’ultimo decennio) dal Tottenham (59 anni), e Schalke 04 (primo a quota 62). Seguono: la Roma (quinta a 19), lo Sporting Lisbona a 18, Arsenal e Valencia a 16, Rapid Vienna e Lione a 12. Oltreoceano ci sono ad esempio i messicani del Veracruz che non prevalgono in campionato da ben 70 anni. Fonte: CdS